Киев заявил о продолжении расследования авиакатастрофы в Иране

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона продолжает работу по расследованию крушения Boeing в Тегеране, который в январе был случайно сбит иранской ракетой.
Киев заявил о продолжении расследования авиакатастрофы в Иране
  • Reuters

«Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране», — цитирует его пресс-служба СНБО.

Также он заявил, что Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших.

По его словам, Украина ожидает, что Иран будет соблюдать все международные требования по расследованию авиакатастрофы.

Ранее в Иране решили больше не передавать Украине данные по крушению самолёта из-за утечки информации по авиакатастрофе в СМИ.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Позже Иран признал, что иранская система ПВО сбила украинский самолёт по ошибке.

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