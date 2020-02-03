Киев заявил о продолжении расследования авиакатастрофы в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона продолжает работу по расследованию крушения Boeing в Тегеране, который в январе был случайно сбит иранской ракетой.

«Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране», — цитирует его пресс-служба СНБО.

Также он заявил, что Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших.

По его словам, Украина ожидает, что Иран будет соблюдать все международные требования по расследованию авиакатастрофы.

Ранее в Иране решили больше не передавать Украине данные по крушению самолёта из-за утечки информации по авиакатастрофе в СМИ.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Позже Иран признал, что иранская система ПВО сбила украинский самолёт по ошибке.