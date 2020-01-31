Представитель Сюткина прокомментировал запрет на въезд на Украину

Администратор и звукорежиссёр российского певца Валерия Сюткина Александр Шоболов прокомментировал решение Службы безопасности Украины (СБУ) запретить артисту въезд в страну.

«Мы об этом ничего не знаем, и совсем недавно, наоборот, нам говорили о том, что нас приглашали на Украину. Недавно звонили и говорили, что уже какие-то афиши висели наши, но мы об этом ничего не знали, честно говоря», — заявил Шоболов в беседе с Nation News.

По его словам, искусство должно объединять народы.

Как отметил Шоболов, если въезд снова разрешат, то они с удовольствием поедут на Украину.

Ранее Сюткин прокомментировал в разговоре с RT решение СБУ.