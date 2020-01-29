Замглавы МИД Казахстана назначили послом в России

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя министра иностранных дел Ермека Кошербаева на пост посла Казахстана в России.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

«Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — указано в сообщении.

При этом Кошербаев был освобождён от должности замглавы МИД.

Ранее в Казахстане сообщили, что Токаев примет участие в праздновании в Москве 75-й годовщины Победы.