Замглавы МИД Казахстана назначили послом в России
- Посольство Казахстана в Москве
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
«Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — указано в сообщении.
При этом Кошербаев был освобождён от должности замглавы МИД.
Ранее в Казахстане сообщили, что Токаев примет участие в праздновании в Москве 75-й годовщины Победы.