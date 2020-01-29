Замглавы МИД Казахстана назначили послом в России

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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя министра иностранных дел Ермека Кошербаева на пост посла Казахстана в России.
Замглавы МИД Казахстана назначили послом в России
  • Посольство Казахстана в Москве
  • © Wikimedia commons / Michael Vokabre

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

«Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — указано в сообщении.

При этом Кошербаев был освобождён от должности замглавы МИД.

Ранее в Казахстане сообщили, что Токаев примет участие в праздновании в Москве 75-й годовщины Победы.

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