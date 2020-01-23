Президент Киргизии в феврале посетит Москву

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во второй половине февраля совершит визит в Москву для открытия перекрёстного года Киргизии и России. Об этом сообщила пресс-служба киргизского Министерства культуры, информации и туризма республики.

«Открытие перекрёстного года между Россией и Киргизией состоится во второй половине февраля с участием Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова», — заявили в министерстве.

Отмечается, что культурное мероприятие пройдёт в Большом театре в Москве.

Также были созданы организационные комитеты для проведения перекрёстного года. В том числе был составлен план из 221 пункта, в котором более 70% — культурно-гуманитарные мероприятия.

Церемония закрытия перекрёстного года состоится в Киргизии в сентябре, в ней, как ожидается, примут участие главы правительств обеих стран.

Ранее сообщалось, что Жээнбеков планирует приехать в Москву 9 мая на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.