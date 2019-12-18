В Госдуме оценили решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с ФАН оценил решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам с 1 марта 2020 года.

Как считает депутат, цель данной меры — снизить число граждан Украины, приезжающих в Россию.

«Понятно, что загранпаспорта есть далеко не у всех. Наличие прежней системы пересечения украинско-российской границы, при которой можно было использовать внутренний паспорт, серьёзным образом облегчало доступность поездок в Россию для любого человека, живущего на Украине», — сказал Затулин.

В августе генеральный директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского упростить получение гражданства для «преследуемых россиян».