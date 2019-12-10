В G7 поддержали договорённость Украины и МВФ о кредите на $5,5 млрд
- Reuters
«Группа G7 приветствует этот ожидаемый и важный для продолжения реформ этап. Поддержка международного сообщества направлена на обеспечение суверенной, устойчивой и экономически успешной Украины. Мы будем внимательно следить за выполнением этого соглашения», — говорится в заявлении послов G7 в Twitter.
Ранее посольство США на Украине поздравило киевские власти с новым кредитом от МВФ.
8 декабря стало известно, что МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал договорённость маркером доверия к стране.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал сообщение о соглашении, отметив, что МВФ «поддерживает коматозное состояние» страны, но «не спасает экономику».
Подробности — в материале RT.