Медведев и Лукашенко обсудили процесс интеграции

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудили по телефону интеграционную повестку и сотрудничество стран.
Медведев и Лукашенко обсудили процесс интеграции
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Белорусский лидер и Медведев обсудили прошедшие в Сочи переговоры между Россией и Белоруссией.

Уточняется, что были затронуты вопросы по интеграционной повестке.

Также стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество.

8 декабря белорусская оппозиция в Минске провела шествие против интеграции с Россией.

7 декабря состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они продлились более 5,5 часа.

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