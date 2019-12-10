Медведев и Лукашенко обсудили процесс интеграции
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- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Белорусский лидер и Медведев обсудили прошедшие в Сочи переговоры между Россией и Белоруссией.
Уточняется, что были затронуты вопросы по интеграционной повестке.
Также стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество.
8 декабря белорусская оппозиция в Минске провела шествие против интеграции с Россией.
7 декабря состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они продлились более 5,5 часа.