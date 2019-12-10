Медведев и Лукашенко обсудили процесс интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский премьер-министр Дмитрий Медведев обсудили по телефону интеграционную повестку и сотрудничество стран.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Белорусский лидер и Медведев обсудили прошедшие в Сочи переговоры между Россией и Белоруссией.

Уточняется, что были затронуты вопросы по интеграционной повестке.

Также стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество.

8 декабря белорусская оппозиция в Минске провела шествие против интеграции с Россией.

7 декабря состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Они продлились более 5,5 часа.