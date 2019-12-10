В Госдуме оценили законопроект об отмене закона о госязыке на Украине

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Кирилл Горшенин
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал внесение членом фракции «Слуга народа» Максимом Бужанским в Верховную раду Украины законопроекта об отмене закона о государственном языке.
В Госдуме оценили законопроект об отмене закона о госязыке на Украине
  • РИА Новости

«Инициатива здравая, но в отмену закона я не верю. Все подобные идеи неоднократно блокировались националистами... Боюсь, что законопроект Бужанского ждёт такая же судьба», — заявил депутат.

Парламентарий также назвал вызывающим вопрос тот факт, что закон о пересмотре госязыка создан на основе решения Венецианской комиссии.

Кроме того, по его словам, эта инициатива является «закономерным итогом» прошедшей 9 декабря в Елисейском дворце встречи «нормандской четвёрки».

Ранее Бужанский рассказал о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.

Позднее на Украине выступили против пересмотра данного закона.

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни вступил в силу на Украине 16 июля.

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