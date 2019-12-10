В Госдуме оценили законопроект об отмене закона о госязыке на Украине
- РИА Новости
«Инициатива здравая, но в отмену закона я не верю. Все подобные идеи неоднократно блокировались националистами... Боюсь, что законопроект Бужанского ждёт такая же судьба», — заявил депутат.
Парламентарий также назвал вызывающим вопрос тот факт, что закон о пересмотре госязыка создан на основе решения Венецианской комиссии.
Кроме того, по его словам, эта инициатива является «закономерным итогом» прошедшей 9 декабря в Елисейском дворце встречи «нормандской четвёрки».
Ранее Бужанский рассказал о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Позднее на Украине выступили против пересмотра данного закона.
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни вступил в силу на Украине 16 июля.