Токаев призвал решать украинскую проблематику в нормандском формате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что украинскую проблематику необходимо решать в нормандском формате.

«Что касается Украины, то наш первый президент выразил свою добрую волю, предложил посреднические усилия на территории Казахстана. Но, конечно же, мы полагаем, что проблематика Украины должна прежде всего решаться в нормандском формате», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что вместе с этим Токаев пожелал успехов участникам нормандского саммита, который должен пройти 9 декабря в Париже, и выразил надежду, что данная встреча будет результативной.

Таким образом он ответил на вопрос о возможных посреднических усилиях Казахстана по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в Казахстане.

В Кремле прокомментировали предложение Назарбаева.