Токаев призвал решать украинскую проблематику в нормандском формате

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что украинскую проблематику необходимо решать в нормандском формате.
Токаев призвал решать украинскую проблематику в нормандском формате
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Что касается Украины, то наш первый президент выразил свою добрую волю, предложил посреднические усилия на территории Казахстана. Но, конечно же, мы полагаем, что проблематика Украины должна прежде всего решаться в нормандском формате», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что вместе с этим Токаев пожелал успехов участникам нормандского саммита, который должен пройти 9 декабря в Париже, и выразил надежду, что данная встреча будет результативной.

Таким образом он ответил на вопрос о возможных посреднических усилиях Казахстана по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в Казахстане.

В Кремле прокомментировали предложение Назарбаева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить