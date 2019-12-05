В полиции Киева признали заказным покушение на депутата облсовета

Двое задержанных по подозрению в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его ребёнка были наёмными киллерами. Следствие ведёт поиск заказчиков убийства парламентария, сообщили в МВД Украины.

«Следствие сейчас отрабатывает все версии по возможным заказчикам этого убийства. Можем уже сказать прямо, что это заказное убийство. Двое этих молодых лиц... были наёмными киллерами», — цитирует украинского замминистра внутренних дел Антона Геращенко Интерфакс-Украина.

Он также подтвердил, что оба задержанных ранее служили в одном из добровольческих подразделений, при этом один из них награждён орденом за мужество экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«Все его предыдущие заслуги перед страной не могут никоим образом быть облегчающими бремя его наказания. А оно, я думаю, будет очень жестоким», — добавил Геращенко.

Оба подозреваемых были арестованы по решению суда.

Ранее сообщалось об аресте одного из подозреваемых без права на внесение залога.

1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Соболева в Киеве, в результате чего погиб его трёхлетний сын.

Позднее были задержаны двое молодых людей 18 и 19 лет, подозреваемые в покушении на жизнь депутата.