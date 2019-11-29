Медведчук заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина потеряла время, когда можно было заключить транзитный контракт с Россией на поставку газа.

«Мы потеряли время, говорить о новом транзитном контракте уже поздно», — цитирует телеканал NewsOne Медведчука.

Политик уточнил, что по его мнению, избежать прекращения транзита российского газа через Украину уже вряд ли возможно.

Он также отметил, что единственным выгодным для украинской стороны вариантом могло бы стать создание газового консенсуса при участии России, ЕС и Украины.

Ранее Россия и Украина договорились усилить совместную работу по обсуждению газовых вопросов.