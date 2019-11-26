Зеленский подписал закон об усилении ответственности за подделку лекарств

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств.

«Противодействие производству и обороту фальсифицированных лекарственных средств должно стать предметом постоянного внимания со стороны государственных органов Украины, поскольку подделка лекарств грозит внутренней безопасности страны», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что закон усиливает наказание в виде лишения свободы.

Так, за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств нарушители будут лишены свободы на срок от пяти до восьми лет.

В случае смерти человека или иных тяжких последствий в результате производства и оборота лекарств злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее украинские СМИ сообщили о дефиците противодифтерийной сыворотки в стране.

В сентябре в Роспотребнадзоре рассказали о тяжёлой ситуации с корью на Украине.

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