В Совфеде оценили заявление начальника Генштаба Украины о Крыме

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление начальника Генштаба Украины Руслана Хомчака о том, что Крым рассматривается Россией как «мощная база, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку».

Клинцевич заявил, что Россия из-за географического положения не может не решать геополитические задачи. Политик выразил удивление такой позицией представителя украинского оборонного ведомства.

«Причем он (Хомчак. — RT) одновременно не задается вопросом, что забыли военные США в Европе. Вот кто реально «кошмарит» — и не только Европу, но весь мир, а наша страна лишь обеспечивает свою безопасность. Видимо, стоит также напомнить Руслану Хомчаку, что Крым — российская территория, и мы, в отличие от американцев, находимся у себя дома», — написал он в Facebook.

Ранее Хомчак заявил, что Россия рассматривает Крымский полуостров не как место для отдыха россиян, а как «мощную базу, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку».

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