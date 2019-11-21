В ДНР ожидают активизации украинских диверсионных групп в Донбассе

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Министерство государственной безопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики ожидает активизации украинских разведывательно-диверсионных групп на территории ДНР.
В ДНР ожидают активизации украинских диверсионных групп в Донбассе
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Министерство государственной безопасности ДНР предупредило жителей о возможной активизации в республике украинских ДРГ на фоне разрабатываемого Киевом нового плана «реинтеграции» Донбасса», — указывает агентство.

Отмечается, что министерство призвало жителей ДНР проявлять бдительность и обращать внимание на подозрительные действия различных лиц.

Как указывает агентство, данное сообщение связано с тем, что ранее в интернете было опубликовано письмо с планами по реинтеграции Донбасса, написанное якобы секретарём Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексеем Даниловым.

16 ноября помощник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо рассказал о пяти шагах, которые Киеву необходимо предпринять для «ментального возвращения» жителей неподконтрольных территорий.

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