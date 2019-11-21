Зеленский отказался от помощи Лукашенко по охране границы с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от предложения белорусского лидера Александра Лукашенко оказать помощь по охране российско-украинской границы.

«Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы (Белоруссия. — RT) обязательно поможем», — приводит Интерфакс его слова.

Зеленский заявил, что поблагодарил Лукашенко за предложение и указал, что на Украине «хватит своих пограничников» для обеспечения безопасности на границе с Россией.

В октябре министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что у Белоруссии сложились хорошие отношения с руководством братской Украины.