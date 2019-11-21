Посольство России оценило призыв эстонского политика «вернуть территории»

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Посольство России в Таллине прокомментировало заявление председателя парламента Эстонии Хенна Пыллуааса с требованием к Москве «вернуть аннексированные эстонские территории» согласно Тартускому мирному договору.

«В связи с участившимися заявлениями некоторых эстонских официальных представителей об «аннексии» Россией части территории Эстонии посольство хотело бы напомнить, что в подписанных в 2014 г. пограничных договорах с обеих сторон было подтверждено отсутствие взаимных территориальных претензий», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

В российском посольстве также уточнили, что официальных уведомлений от эстонской стороны о пересмотре этих договоров не поступало. 

«При этом российская позиция была и остаётся неизменной: Тартуский мирный договор 1920 г. стал достоянием исторических архивов после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 г», — заявили дипломаты. 

В российском посольстве сообщили, что спекуляции на теме «аннексии» ведут к напряжению в российско-эстонских отношений, что не отвечает интересам большинства эстонцев.

Ранее Пыллуаас заявил, что Россия якобы «аннексировала» часть эстонских территорий и теперь должна их «вернуть», восстановив границы согласно Тартускому мирному договору.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают неприемлемым подобное заявление.

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