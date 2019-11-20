Белоруссия и Россия подписали план по совершенствованию автодорог

Министерства транспорта Белоруссии и России подписали план по совершенствованию автодорог Союзного государства.

«Министры транспортных ведомств Беларуси и России подписали Схему автомобильных дорог Союзного государства и План мероприятий по совершенствованию автомобильных дорог Союзного государства», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва и Минск пока не согласовали «чувствительные» вопросы в сфере энергетики.