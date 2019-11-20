Белоруссия и Россия подписали план по совершенствованию автодорог

Короткая ссылка
Министерства транспорта Белоруссии и России подписали план по совершенствованию автодорог Союзного государства.
Белоруссия и Россия подписали план по совершенствованию автодорог
  • Reuters

«Министры транспортных ведомств Беларуси и России подписали Схему автомобильных дорог Союзного государства и План мероприятий по совершенствованию автомобильных дорог Союзного государства», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва и Минск пока не согласовали «чувствительные» вопросы в сфере энергетики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить