Генпрокурор Украины рассказал о расследовании по делу сына Байдена

Короткая ссылка
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о расследовании дел, в которых фигурируют бывший министр экологии и природных ресурсов страны Николай Злочевский, компания Burisma и сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер.
Генпрокурор Украины рассказал о расследовании по делу сына Байдена
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе брифинга.

По его словам, из-за утраты прокуратурой следственной функции эти дела будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины.

«Есть 13 кейсов, где фигурирует бывший министр экологии Злочевский, в некоторых из этих кейсов встречается слово, которым обозначается название компании (Burisma Group. — RT), ещё в некоторых из этих кейсов встречаются слова, которые являются именем лица, о котором вы говорили (Хантера Байдена. — RT)», — цитирует Рябошапку РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская общественность устала от ситуации, сложившейся вокруг энергетической компании Burisma, где работал Хантер Байден.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить