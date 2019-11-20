Генпрокурор Украины рассказал о расследовании по делу сына Байдена

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о расследовании дел, в которых фигурируют бывший министр экологии и природных ресурсов страны Николай Злочевский, компания Burisma и сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

По его словам, из-за утраты прокуратурой следственной функции эти дела будут переданы в Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины.

«Есть 13 кейсов, где фигурирует бывший министр экологии Злочевский, в некоторых из этих кейсов встречается слово, которым обозначается название компании (Burisma Group. — RT), ещё в некоторых из этих кейсов встречаются слова, которые являются именем лица, о котором вы говорили (Хантера Байдена. — RT)», — цитирует Рябошапку РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская общественность устала от ситуации, сложившейся вокруг энергетической компании Burisma, где работал Хантер Байден.