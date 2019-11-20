Силуанов: Россия и Белоруссия пока не согласовали вопросы в энергетике
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- РИА Новости
«Ряд моментов нашей дорожной карты пока остались несогласованными. В том числе вопросы по энергетике — они сложные, чувствительные для Белоруссии и для России», — приводит ТАСС слова Силуанова.
По его словам, эти вопросы будут дополнительно проработаны и согласованы.
Ранее Силуанов в рамках форума «Россия зовёт!» объяснил неисполнение расходов бюджета страны в 2019 году на 1 трлн рублей ужесточением правил для повышения эффективности трат.