Силуанов: Россия и Белоруссия пока не согласовали вопросы в энергетике

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Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва и Минск пока не согласовали «чувствительные» вопросы в сфере энергетики.
Силуанов: Россия и Белоруссия пока не согласовали вопросы в энергетике
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Ряд моментов нашей дорожной карты пока остались несогласованными. В том числе вопросы по энергетике — они сложные, чувствительные для Белоруссии и для России», — приводит ТАСС слова Силуанова.

По его словам, эти вопросы будут дополнительно проработаны и согласованы.

Ранее Силуанов в рамках форума «Россия зовёт!» объяснил неисполнение расходов бюджета страны в 2019 году на 1 трлн рублей ужесточением правил для повышения эффективности трат.

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