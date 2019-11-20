Силуанов: Россия и Белоруссия пока не согласовали вопросы в энергетике

Первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва и Минск пока не согласовали «чувствительные» вопросы в сфере энергетики.

«Ряд моментов нашей дорожной карты пока остались несогласованными. В том числе вопросы по энергетике — они сложные, чувствительные для Белоруссии и для России», — приводит ТАСС слова Силуанова.

По его словам, эти вопросы будут дополнительно проработаны и согласованы.

Ранее Силуанов в рамках форума «Россия зовёт!» объяснил неисполнение расходов бюджета страны в 2019 году на 1 трлн рублей ужесточением правил для повышения эффективности трат.