В Армении возбудили дело по факту гибели четырёх детей

Армянские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пожилой женщины и четырёх детей в городе Нор-Ачине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета республики Наиру Арутюнян.

Предполагается, что их смерть наступила в результате отравления угарным газом.

«В одной из квартир обнаружены тела 77-летней женщины и четырёх несовершеннолетних... По предварительным данным, смерть пяти человек наступила в результате отравления угарным газом», — сказала она.

Арутюнян отметила, что уголовное дело возбуждено по статье «выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх человек в частном жилом доме в Магнитогорске Челябинской области от отравления угарным газом.