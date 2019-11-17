В Армении возбудили дело по факту гибели четырёх детей

Короткая ссылка
Армянские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пожилой женщины и четырёх детей в городе Нор-Ачине.
В Армении возбудили дело по факту гибели четырёх детей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета республики Наиру Арутюнян.

Предполагается, что их смерть наступила в результате отравления угарным газом.

«В одной из квартир обнаружены тела 77-летней женщины и четырёх несовершеннолетних... По предварительным данным, смерть пяти человек наступила в результате отравления угарным газом», — сказала она.

Арутюнян отметила, что уголовное дело возбуждено по статье «выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели трёх человек в частном жилом доме в Магнитогорске Челябинской области от отравления угарным газом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить