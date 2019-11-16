Путин поздравил лидера Киргизии с днём рождения

Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Киргизии Сооронбаю Жээнбекову по случаю его дня рождения, отметив его усилия по укреплению двусторонних отношений.

«Высоко ценим Ваши усилия, направленные на укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами, а также на продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится на сайте Кремля.

Путин также выразил мнение, что под руководством Жээнбекова Киргизия «уверенно движется по пути социально-экономического развития» и принимает деятельное участие в региональных и международных делах.

Российский президент пожелал коллеге благополучия и успехов в государственной деятельности, а также выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

В конце августа Путин поздравил Жээнбекова с Днём независимости Киргизии.