Путин поздравил лидера Киргизии с днём рождения
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- РИА Новости
«Высоко ценим Ваши усилия, направленные на укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами, а также на продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится на сайте Кремля.
Путин также выразил мнение, что под руководством Жээнбекова Киргизия «уверенно движется по пути социально-экономического развития» и принимает деятельное участие в региональных и международных делах.
Российский президент пожелал коллеге благополучия и успехов в государственной деятельности, а также выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.
В конце августа Путин поздравил Жээнбекова с Днём независимости Киргизии.