Путин поздравил лидера Киргизии с днём рождения

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Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Киргизии Сооронбаю Жээнбекову по случаю его дня рождения, отметив его усилия по укреплению двусторонних отношений.
Путин поздравил лидера Киргизии с днём рождения
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Высоко ценим Ваши усилия, направленные на укрепление отношений союзничества и стратегического партнёрства между нашими государствами, а также на продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится на сайте Кремля.

Путин также выразил мнение, что под руководством Жээнбекова Киргизия «уверенно движется по пути социально-экономического развития» и принимает деятельное участие в региональных и международных делах.

Российский президент пожелал коллеге благополучия и успехов в государственной деятельности, а также выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

В конце августа Путин поздравил Жээнбекова с Днём независимости Киргизии.

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