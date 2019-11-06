Медведчук назвал отговоркой Киева срыв разведения сил в Петровском

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «Россия 24» назвал отговоркой Киева объяснение срыва разведения сил в Петровском нарушением режима тишины.

«Кто установил эти семь дней? Это позиция украинской стороны? Да. Она согласована с другими сторонами, заинтересованными в этом, в данном случае с Донецком? Нет, не согласована», — цитирует его ТАСС.

Медведчук напомнил, что договорённость о семидневном перемирии касалась только отвода сил у Станицы Луганской, а разведение средств в Петровском должно было начаться 4 ноября, как обещал лидер Украины Владимир Зеленский.

«Вот эта очередная отговорка почему-то меня наталкивает на мысль, что появятся какие-то новые отговорки по поводу того, почему этого не произошло 8 ноября», — отметил он.

Ранее в Кремле выразили надежду на завершение процесса разведения сил в Донбассе, несмотря на трудности.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в Петровском не состоялось 4 ноября, как было запланировано, так как за несколько дней до этого ОБСЕ зафиксировала обстрелы в данном районе.