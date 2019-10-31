В Киеве заявили об отсутствии у олигархов возможности для шантажа

Короткая ссылка
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Украинской правде» заявил, что у украинских олигархов нет возможности шантажировать представителей власти.
В Киеве заявили об отсутствии у олигархов возможности для шантажа
  • © president.gov.ua

По его словам, в здании администрации президента Украины на протяжении 27 лет «меняли бизнес-интересы на политическое влияние»: например, «ты мне даёшь скидку, а мои 20 депутатов голосуют за твой законопроект».

Богдан добавил, что за время его присутствия в офисе президента Украины «никто не взял ни единой копейки взятки, не получил доли в каких-то потоках и в каких-то интересах».

Высокопоставленный чиновник также отметил, что у правящей партии Украины «Слуга народа» достаточно голосов в Верховной раде для самостоятельного принятия решений.

«И если кому-то из олигархов у нас что-то не нравится, у них нет возможности нас шантажировать», — сказал он.

Также Богдан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить