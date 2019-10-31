В Киеве заявили об отсутствии у олигархов возможности для шантажа
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По его словам, в здании администрации президента Украины на протяжении 27 лет «меняли бизнес-интересы на политическое влияние»: например, «ты мне даёшь скидку, а мои 20 депутатов голосуют за твой законопроект».
Богдан добавил, что за время его присутствия в офисе президента Украины «никто не взял ни единой копейки взятки, не получил доли в каких-то потоках и в каких-то интересах».
Высокопоставленный чиновник также отметил, что у правящей партии Украины «Слуга народа» достаточно голосов в Верховной раде для самостоятельного принятия решений.
«И если кому-то из олигархов у нас что-то не нравится, у них нет возможности нас шантажировать», — сказал он.
Также Богдан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива.