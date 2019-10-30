Председатель ОБСЕ приветствовал отвод сил в районе Золотого

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Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак приветствовал новое соглашение о разведении сил и средств в Донбассе в районе населённого пункта Золотое.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Приветствую возобновление разведения войск и техники в районе посёлка Золотое», — заявил Лайчак.

По его словам, этот процесс является шагом к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

При этом он считает, что нужно «сделать ещё больше». Он добавил, что «с нетерпением ждёт завершения процесса разведения в районе Золотого».

29 октября представители украинской армии и самопровозглашённой ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого в подтверждение готовности начать возобновление разведения сил.

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