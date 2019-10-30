Председатель ОБСЕ приветствовал отвод сил в районе Золотого
Об этом он написал в своём Twitter.
«Приветствую возобновление разведения войск и техники в районе посёлка Золотое», — заявил Лайчак.
По его словам, этот процесс является шагом к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
При этом он считает, что нужно «сделать ещё больше». Он добавил, что «с нетерпением ждёт завершения процесса разведения в районе Золотого».
29 октября представители украинской армии и самопровозглашённой ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого в подтверждение готовности начать возобновление разведения сил.