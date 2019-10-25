В «Нафтогазе» рассказали о запасах газа в хранилищах Украины
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте компании.
«Украина увеличила объёмы газа в подземных хранилищах (ПХГ) до 21,6 млрд куб. м, что на 4,5 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату. Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет», — говорится в заявлении.
В «Нафтогазе» подчёркивают, что такие запасы гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона на Украине.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук допустил проблемы с отоплением в некоторых городах страны.
В сентябре «Нафтогаз» опубликовали список компаний-должников, занимающихся отоплением украинских городов. Из-за накопленных ими долгов целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.