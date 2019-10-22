СК возбудил новые дела по фактам обстрелов гражданского населения Донбасса

Главное следственное управление СК России возбудило три уголовных дела по фактам обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны украинских военнослужащих.

«10 октября 2019 года военнослужащие Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины... произвели прицельный обстрел из миномётов и гранатомётов объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, по улице Красных Партизан в посёлке Зайцево Никитовского района города Горловки самопровозглашённой Донецкой народной республики», — говорится в сообщении ведомства.

Ещё один обстрел был зафиксирован 16 октября.

«Под миномётный обстрел украинских силовиков попали гражданские объекты по улице Пустельникова города Горловки. В результате обстрелов ранение получили двое гражданских лиц — 61-летняя женщина и 64-летний мужчина», — отметили в СК.

В ведомстве уточнили, что был зафиксирован ещё один факт минирования украинскими силовиками гражданских объектов с целью причинения вреда и запугивания жителей Донбасса.

«На территории Новодевичьего кладбища в городе Донецке под оградой одного из захоронений ими была установлена ручная граната. 12 октября не участвующие в вооружённом конфликте местные жители вели уборку захоронений, в результате контакта с указанным боеприпасом произошёл его подрыв. Две женщины и мужчина получили множественные осколочные ранения», — заявили в СК.

Ранее сообщалось о возбуждении шести уголовных дел по факту обстрелов мирного населения в Донбассе, в результате которых пострадали пять человек.