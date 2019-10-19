На Украине рассказали о способном «дать отпор» России новейшем оружии

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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью изданию «Апостроф» заявил, что новые украинские разработки оружия способны составить конкуренцию российским аналогам.

В качестве примера он обратил внимание на реактивные снаряды «Тайфун-1», которые, по его словам, являются модернизацией реактивных систем залпового огня «Град», однако способны поражать цели на 20 км дальше. 

Кроме того, Згурец высоко оценил снаряды «Тайфун-2», «Тайфун-3» и систему управления комплексом «Гром-2», которая реализуется в рамках проекта IT-артиллерии.

«Это создание программного обеспечения, способного превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы», — подчеркнул он.

Эксперт признал, что пока Украина отстаёт от России в сфере реактивной артиллерии, однако отметил, что данное направление уже развивается, и призвал украинское правительство и Минобороны начать внедрять новые разработки.

Ранее в Генштабе Вооружённых сил Украины обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии.

В декабре экс-президент Украины Пётр Порошенко призвал украинцев «держать порох сухим», чтобы «дать отпор агрессору».

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