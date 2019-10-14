Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в ходе своего визита на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.
Зеленский посетил линию соприкосновения в Донбассе
  • ©president.gov.ua

«Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения операции объединённых сил», — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Отмечается, что президент по собственной инициативе вручил награды пяти бойцам 92-й отдельной механизированной бригады оперативного командования «Восток» Сухопутных войск Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский в День защитника Украины прибыл с визитом на подконтрольную Киеву часть Донбасса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить