В ЛНР обвинили Киев в препятствовании работе дронов ОБСЕ

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинская сторона создаёт препятствия работе беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом говорится в сообщении народной милиции ЛНР.

Как передаёт РИА Новости, в пресс-службе ведомства связали подобные действия Киева с попыткой «недопущения вскрытия техники ВСУ, размещённой в нарушение минских договорённостей».

По данным народной милиции, в ночь на 11 октября украинские военные создали помехи каналам управления беспилотниками СММ ОБСЕ с помощью станции «Буковель-АД», которая расположена в районе подконтрольной ВСУ Новозвановки.

«Вследствие чего беспилотник миссии вынужден был прекратить наблюдение», — заявили в ЛНР.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об уничтожении четырёх беспилотников ВСУ за неделю.