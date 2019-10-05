В ЛНР заявили об обстреле ВСУ района села Логвиново

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики обстреляли район села Логвиново.

«В 18:05 боевики 59-й бригады вооружённых формирований Украины из 120-мм миномёта и станкового противотанкового гранатомёта обстреляли район населённого пункта Логвиново», — цитирует Луганский информационный центр Осадчего.

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