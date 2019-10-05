В ЛНР заявили об обстреле ВСУ района села Логвиново

Короткая ссылка
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики обстреляли район села Логвиново.

«В 18:05 боевики 59-й бригады вооружённых формирований Украины из 120-мм миномёта и станкового противотанкового гранатомёта обстреляли район населённого пункта Логвиново», — цитирует Луганский информационный центр Осадчего.

Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили, что военнослужащие ВСУ обстреляли населённый пункт Александровка.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля. 

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить