В ДНР заявили о возгорании дома в результате обстрела ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что в селе Коминтерново в результате обстрела со стороны украинских силовиков загорелся дом.

РИА Новости

«В 17:25 вооружённые формирования Украины открыли огонь со стороны населённого пункта Талаковка в направлении населённого пункта Коминтерново с применением гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение. Ранее в ДНР заявили, что военнослужащие ВСУ обстреляли населённый пункт Александровка. 17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21 июля. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.