Лукашенко заинтересован в помощи Украины в развитии ракетостроения

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о заинтересованности Минска в сотрудничестве с Киевом в сфере ракетостроения.
Лукашенко заинтересован в помощи Украины в развитии ракетостроения
  • © president.gov.ua

«У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он добавил, что в настоящее время в Белоруссии ведётся активная работа по развитию отрасли ракетостроения.

«Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то за четыре-пять лет. И денег меньше надо будет», — подчеркнул президент.

Также Лукашенко отметил готовность Белоруссии инвестировать в Украину, создавать там совместные предприятия по гражданскому направлению в ответ на возможную поддержку в сфере ракетостроения.

Президенты Белоруссии и Украины встретились на втором форуме регионов двух стран в Житомире 4 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить