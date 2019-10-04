Лукашенко заинтересован в помощи Украины в развитии ракетостроения

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил о заинтересованности Минска в сотрудничестве с Киевом в сфере ракетостроения.

«У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он добавил, что в настоящее время в Белоруссии ведётся активная работа по развитию отрасли ракетостроения.

«Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то за четыре-пять лет. И денег меньше надо будет», — подчеркнул президент.

Также Лукашенко отметил готовность Белоруссии инвестировать в Украину, создавать там совместные предприятия по гражданскому направлению в ответ на возможную поддержку в сфере ракетостроения.

Президенты Белоруссии и Украины встретились на втором форуме регионов двух стран в Житомире 4 октября.