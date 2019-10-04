Лукашенко заинтересован в помощи Украины в развитии ракетостроения
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«У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Он добавил, что в настоящее время в Белоруссии ведётся активная работа по развитию отрасли ракетостроения.
«Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то за четыре-пять лет. И денег меньше надо будет», — подчеркнул президент.
Также Лукашенко отметил готовность Белоруссии инвестировать в Украину, создавать там совместные предприятия по гражданскому направлению в ответ на возможную поддержку в сфере ракетостроения.
Президенты Белоруссии и Украины встретились на втором форуме регионов двух стран в Житомире 4 октября.