В СК заявили об отказах Интерпола в розыске подозреваемых в преступлениях в Донбассе

Интерпол отказывает России в розыске лиц, подозреваемых в совершении преступлений в ходе конфликта на юго-востоке Украины, ссылаясь на политический характер дел, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.

«Что касается событий на юго-востоке Украины, то здесь мы вынуждены констатировать, что Интерпол, руководствуясь своими положениями, действительно отказывает в розыске лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, отмечая, что эти уголовные дела носят политический характер», — сказал Маньшин.

При этом он отметил, что сотрудничество российских правоохранительных органов с Интерполом осуществляется много лет и есть немало примеров эффективного взаимодействия.

Следственный комитет и RT запустили спецпроект о расследовании военных преступлений на Украине.

В период с 2014 года СК было возбуждено более 280 уголовных дел по статье «Применение запрещённых средств и методов ведения войны».