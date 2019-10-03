СК возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе

Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 280 уголовных дел из-за преступлений в Донбассе, заявил в интервью RT руководитель отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, ГСУ СК Дмитрий Маньшин.

«В рамках расследования проделана огромная работа, допрошено более 143 тыс. свидетелей, свыше 20 тыс. признаны потерпевшими, из них более 2 тыс. — дети», — сказал он.

По его словам, к ответственности привлекаются 76 человек, среди них 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооружённых сил Украины.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет и RT запустили спецпроект о расследовании военных преступлений на Украине.