СК и RT запустили спецпроект о расследовании военных преступлений на Украине

Следственный комитет России и RT запустили совместный мультимедийный проект, который расскажет о военных преступлениях, совершаемых в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины.

По заявлению СК, за последние пять лет по факту применения запрещённых средств и методов ведения войны на Украине возбуждено более 280 дел.

В рамках расследования были допрошены более 143 тыс. свидетелей, более 20 тыс. признаны потерпевшими, из них более 2 тыс. — дети.

Было возбуждено более 250 уголовных дел в отношении 76 человек, в числе которых 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооружённых сил Украины.

На сайте проекта СК и RT будут публиковаться новостные заметки, фото- и видеоматериалы.

Также к месту событий — в Донбасс — отправятся журналисты RT, чтобы провести собственное расследование и рассказать истории очевидцев преступлений против мирных граждан.