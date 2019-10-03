СК и RT запустили спецпроект о расследовании военных преступлений на Украине

03 октября 2019
03 октября 2019 | 11:19
03 октября 2019 | 10:58
04 ноября 2016 | 14:44
Следственный комитет России и RT запустили совместный мультимедийный проект, который расскажет о военных преступлениях, совершаемых в ходе вооружённого конфликта на юго-востоке Украины.
По заявлению СК, за последние пять лет по факту применения запрещённых средств и методов ведения войны на Украине возбуждено более 280 дел.
В рамках расследования были допрошены более 143 тыс. свидетелей, более 20 тыс. признаны потерпевшими, из них более 2 тыс. — дети.
Было возбуждено более 250 уголовных дел в отношении 76 человек, в числе которых 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооружённых сил Украины.
На сайте проекта СК и RT будут публиковаться новостные заметки, фото- и видеоматериалы.
Также к месту событий — в Донбасс — отправятся журналисты RT, чтобы провести собственное расследование и рассказать истории очевидцев преступлений против мирных граждан.