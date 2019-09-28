Украинские военные получили сертификаты на использование новых дронов

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Военнослужащие Воздушных сил Украины получили разрешения на использование беспилотного авиационного комплекса (БпАК) Bayraktar TB2, сообщает пресс-служба украинского Минобороны.

«Украинские военнослужащие получили сертификаты на эксплуатацию БпАК Bayraktar TB2», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что украинские военные прошли в Турции подготовку по эксплуатации и техническому обслуживанию БпАК.

Также сообщается, что контракт на поставку Bayraktar TB2 был заключён Минобороны в прошлом году.

10 августа стало известно, что украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

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