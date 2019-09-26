Лавров отметил важность особого статуса Донбасса

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Коммерсантъ» отметил, что «минские договорённости гласят: сначала нужно принять закон об особом статусе, потом организовать выборы в Донбассе».

«Напомню, что минские договорённости гласят: сначала нужно принять закон об особом статусе, потом организовать выборы в Донбассе. Там упомянуты украинские законы, но там также упомянуто, что порядок проведения выборов с подключением ОБСЕ должен быть согласован с Донецком и Луганском. Закон законом, но мнение этих самопровозглашённых республик должно быть учтено», — отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.

В свою очередь, глава украинского МИД Вадим Пристайко заявлял, что Киев не будет вносить в украинскую Конституцию изменения относительно предоставления особого статуса.