Эксперт оценил перспективы возможного строительства ВСМ Петербург — Минск

Эксперт по Белоруссии и ЕАЭС Дмитрий Болкунец в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы возможного строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург — Минск.

«Правильно было бы связать высокоскоростными магистралями Минск и Москву, Минск и Санкт-Петербург, а в перспективе продлить эти линии до Варшавы, Берлина и других европейских столиц и мегаполисов», — заявил он.

По его словам, Минск, Москва и Санкт-Петербург находятся между собой примерно на одинаковом расстоянии. Получается «треугольник», где перспективно развивать железнодорожные связи, взяв на основу интеграционные структуры ЕАЭС.

Как отметил эксперт, на данный момент это расстояние наиболее удобно преодолевать с помощью авиатранспорта, но современные технологии могут в ближайшем будущем изменить существующий расклад сил.

Болкунец полагает, что подобный проект положительно повлияет на бизнес России и Белоруссии и улучшит ситуацию с коммуникацией между двумя странами. Это отразилось бы и на туристическом направлении.

Ранее ТАСС со ссылкой на госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии Григория Рапоту сообщал, что власти двух стран, а также эксперты поддерживают необходимость строительства ВСМ Санкт-Петербург — Минск.