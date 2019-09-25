Эксперт прокомментировал слова украинского экс-министра о «плохой России»
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В целом, считает эксперт, Червоненко только констатирует то, что очевидно на Украине, — долгожданная торговая ассоциация с Евросоюзом экономического процветания не принесла и не принесёт.
«Этот постулат в соседней стране поняли уже даже те, кто крайне негативно относится к России», — заявил Безпалько.
Как отметил эксперт, рынок ЕС перенасыщен товарами, и пускать туда нового игрока с демпинговыми ценами было бы неосмотрительно.
«Европа бережёт своих предпринимателей, которые платят налоги, создают рабочие места и обеспечивают рост экономики ЕС», — пояснил он.
Безпалько добавил, что нынешняя ситуация позволяет России избирательно подходить к торговле с Украиной.
Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал заявление другого бывшего депутата украинского парламента Анны Герман о том, что назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским глава МИД Вадим Пристайко — не тот человек, с которым хотела бы разговаривать Россия.