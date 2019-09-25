Эксперт прокомментировал слова украинского экс-министра о «плохой России»

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление бывшего украинского министра транспорта Евгения Червоненко о том, что «плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться.

В целом, считает эксперт, Червоненко только констатирует то, что очевидно на Украине, — долгожданная торговая ассоциация с Евросоюзом экономического процветания не принесла и не принесёт.

«Этот постулат в соседней стране поняли уже даже те, кто крайне негативно относится к России», — заявил Безпалько.

Как отметил эксперт, рынок ЕС перенасыщен товарами, и пускать туда нового игрока с демпинговыми ценами было бы неосмотрительно.

«Европа бережёт своих предпринимателей, которые платят налоги, создают рабочие места и обеспечивают рост экономики ЕС», — пояснил он.

Безпалько добавил, что нынешняя ситуация позволяет России избирательно подходить к торговле с Украиной.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал заявление другого бывшего депутата украинского парламента Анны Герман о том, что назначенный президентом Украины Владимиром Зеленским глава МИД Вадим Пристайко — не тот человек, с которым хотела бы разговаривать Россия.