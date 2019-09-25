В Таллине нашли тело бывшего главы эстонского филиала банка Danske
- © x99/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
По сообщению Postimees, тело было найдено в саду.
Согласно предварительным данным, Рехе мог совершить самоубийство.
С 2008 по 2015 год он был главой эстонского филиала Danske Bank.
В ноябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании через эстонский филиал Danske денег в крупных размерах. Фигурантами по делу проходили 12 бывших сотрудников банка. В отношении Рехе дело не возбуждалось.
В феврале сообщалось, что Danske Bank прекращает свою деятельность в России и странах Прибалтики.