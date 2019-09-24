В Госдуме оценили заявление Украины о морской границе с Россией

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что установлением морской границы с Россией Украина «запрёт» свои суда в акватории.
В Госдуме оценили заявление Украины о морской границе с Россией
  • РИА Новости

«Определением морских границ с Россией Украина только сделает хуже себе: по сути, она «запрёт» свои суда в акватории портов Одессы, Мариуполя и Бердянска. Ведь после перехода Крыма в состав России Киев контролирует не более трети побережья Азовского моря, портами эта территория не особо богата», — объяснил Водолацкий.

Ранее юрист, оценивая призыв Украины к переговорам с Россией по морской границе, назвал неперспективным международный переговорный процесс, в основе которого лежит принуждение. 

23 сентября украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.

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