В Госдуме оценили заявление Украины о морской границе с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что установлением морской границы с Россией Украина «запрёт» свои суда в акватории.

«Определением морских границ с Россией Украина только сделает хуже себе: по сути, она «запрёт» свои суда в акватории портов Одессы, Мариуполя и Бердянска. Ведь после перехода Крыма в состав России Киев контролирует не более трети побережья Азовского моря, портами эта территория не особо богата», — объяснил Водолацкий.

Ранее юрист, оценивая призыв Украины к переговорам с Россией по морской границе, назвал неперспективным международный переговорный процесс, в основе которого лежит принуждение.

23 сентября украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.