В Госдуме оценили заявление Украины о морской границе с Россией
- РИА Новости
«Определением морских границ с Россией Украина только сделает хуже себе: по сути, она «запрёт» свои суда в акватории портов Одессы, Мариуполя и Бердянска. Ведь после перехода Крыма в состав России Киев контролирует не более трети побережья Азовского моря, портами эта территория не особо богата», — объяснил Водолацкий.
Ранее юрист, оценивая призыв Украины к переговорам с Россией по морской границе, назвал неперспективным международный переговорный процесс, в основе которого лежит принуждение.
23 сентября украинское государственное учреждение «Госгидрография» предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.