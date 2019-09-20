В Госдуме оценили заявление Киева о деградации санкций против России
- РИА Новости
По мнению парламентария, текущий санкционный режим позволяет Европе не доводить отношения с Россией до «точки кипения».
В связи с этим, по его словам, в ближайшее время не стоит ожидать пересмотра санкционной политики.
«Думаю, что не будет ни пересмотра санкций со стороны Евросоюза, ни их усиления, потому что это равновесие позволяет лидерам ЕС не склоняться в конфликт с Москвой или Вашингтоном», — подчеркнул Бальбек.
Ранее Пристайко заявил, что идеологически санкции в отношении России начинают разваливаться и деградировать.