В Госдуме оценили заявление Киева о деградации санкций против России

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT слова главы украинского МИД Вадима Пристайко, который заявил, что антироссийские санкции «начинают идеологически разваливаться» и деградировать.

По мнению парламентария, текущий санкционный режим позволяет Европе не доводить отношения с Россией до «точки кипения».

В связи с этим, по его словам, в ближайшее время не стоит ожидать пересмотра санкционной политики.

«Думаю, что не будет ни пересмотра санкций со стороны Евросоюза, ни их усиления, потому что это равновесие позволяет лидерам ЕС не склоняться в конфликт с Москвой или Вашингтоном», — подчеркнул Бальбек.

Ранее Пристайко заявил, что идеологически санкции в отношении России начинают разваливаться и деградировать.