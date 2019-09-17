В ГБР открыли уголовное производство против Минздрава Украины

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Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против Министерства здравоохранения Украины.

Об этом на своей странице в Facebook заявила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

Отмечается, что производство связано с невыполнением решения суда о восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора медуниверситета имени Богомольца.

«Восстановление в должности через суд — это последовательная стратегия борьбы бывшей ректорки за своё насиженное место», — написала Супрун. 

По её словам, «эпопея с увольнениями/обновлением Амосовой длится уже полтора года». Вместе с этим экс-глава Минздрава добавила, что Амосова саботировала работу университета. 

Ранее украинский кабмин одобрил увольнение Ульяны Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

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