Экс-чиновник Украины заявил об угрозе железнодорожному транспорту

Бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава заявил, что приватизация «Укрзализныци» может иметь катастрофические последствия для украинской системы железнодорожного транспорта.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Capital TV.

«Если будет принято такое решение, то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», — заявил Кава.

Также он сообщил, что в странах Латинской Америки подобные действия привели к демонтажу до двух третей железнодорожной сети и прекращению пассажирских перевозок.

В августе, как передавал Интерфакс, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что считает логичным создание на базе «Укрзализныци» трёх операторов, из которых только один будет находиться в госсобственности. Также он заявил, что железнодорожное полотно не может быть приватизировано.