Лётчики ВВС США проведут тренинг для коллег из Узбекистана
- Reuters
«9 сентября командование войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил республики Узбекистан посетила военная делегация Соединенных Штатов Америки во главе с подполковником Бредом Хоулом», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны Узбекистана.
Отмечается, что во время первого визита американцы провели теоретические занятия.
«10 сентября делегация США посетит Чирчикский гарнизон, в ходе которого теоретические знания укрепятся на практике», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что правительственное американское агентство геопространственной разведки (NGA) в рамках программы по автоматизированному распознаванию геоданных планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в Узбекистане.