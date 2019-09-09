Лётчики ВВС США проведут тренинг для коллег из Узбекистана

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Специалисты транспортной и вертолётной авиации ВВС США устроят под Ташкентом тренинг для своих коллег из Узбекистана.
Лётчики ВВС США проведут тренинг для коллег из Узбекистана
  • Reuters

«9 сентября командование войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил республики Узбекистан посетила военная делегация Соединенных Штатов Америки во главе с подполковником Бредом Хоулом», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны Узбекистана.

Отмечается, что во время первого визита американцы провели теоретические занятия. 

«10 сентября делегация США посетит Чирчикский гарнизон, в ходе которого теоретические знания укрепятся на практике», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правительственное американское агентство геопространственной разведки (NGA) в рамках программы по автоматизированному распознаванию геоданных планирует определить основные узлы энергетической и логистической инфраструктуры в Узбекистане

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