Посольство России заявило о недопустимости назиданий США по Украине

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Россия не нуждается в назидательных подсказках США относительно взаимоотношений с Украиной по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе и освобождения удерживаемых двумя странами лиц, заявили в российском посольстве в Киеве.
Посольство России заявило о недопустимости назиданий США по Украине
  • © Алексей Вовк
  • РИА Новости

«Обратили на себя внимание регулярно тиражируемые в последнее время в интернет-пространстве сообщения посольства США в Киеве с призывами и назидательными рекомендациями в адрес России... В довольно бесцеремонной и хамоватой манере американская сторона повторяет заезженные и набившие оскомину выдумки», — говорится в сообщении посольства России в Киеве.

В российском диппредставительстве отметили право американских коллег проявлять интерес к данным событиям и высказывать по ним свою точку зрения, однако призвали избегать конфронтационного тона и «наклеивания ярлыков», которые не способствуют улучшению диалога.

«Если же американские коллеги добиваются нагнетания остроты в переговорном процессе, то они, без сомнения, находятся на правильном пути. Впрочем, поздравлять мы их с этим не будем», — добавили в дипмиссии.

Российские дипломаты посоветовали Вашингтону «направлять на «путь истинный» украинские власти для скорейшего завершения вооружённого конфликта в Донбассе и обеспечения соблюдения прав и свобод человека.

«Что касается российской стороны, то она в понуканиях и подсказках не нуждается, тем более когда они формулируются в уничижительном и безапелляционном ключе», — заключили в посольстве.

Ранее Госдепартамент США по итогам состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами призвал Москву начать более активный диалог с Киевом и выполнить все обязательства по Минским соглашениям.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключёнными по формуле «35 на 35».

В Кремле подчеркнули гуманитарный аспект данной акции для нормализации двусторонних отношений.

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