На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части

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В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.
На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части
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Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований Украины. 

Уточняется, что военные перевозили в прицепе горюче-смазочные материалы. Произошло возгорание прицепа, которое привело к нескольким взрывам.

В результате происшествия никто не пострадал.

В апреле в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинский военный грузовик со снарядами подорвался на мине, заложенной солдатами ВСУ. Инцидент произошёл в районе подконтрольного Киеву посёлка Водяное в Донбассе.

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