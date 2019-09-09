На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части
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Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований Украины.
Уточняется, что военные перевозили в прицепе горюче-смазочные материалы. Произошло возгорание прицепа, которое привело к нескольким взрывам.
В результате происшествия никто не пострадал.
В апреле в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинский военный грузовик со снарядами подорвался на мине, заложенной солдатами ВСУ. Инцидент произошёл в районе подконтрольного Киеву посёлка Водяное в Донбассе.