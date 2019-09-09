На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части

В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований Украины.

Уточняется, что военные перевозили в прицепе горюче-смазочные материалы. Произошло возгорание прицепа, которое привело к нескольким взрывам.

В результате происшествия никто не пострадал.

В апреле в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинский военный грузовик со снарядами подорвался на мине, заложенной солдатами ВСУ. Инцидент произошёл в районе подконтрольного Киеву посёлка Водяное в Донбассе.