В «Слуге народа» анонсировали встречу Зеленского с представителями СМИ

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Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Швец заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с экспертами и представителями СМИ для обсуждения ситуации вокруг свободы слова на Украине.

«В течении нескольких недель, если я не ошибаюсь, состоится встреча Зеленского с экспертной группой, журналистами, а также с представителями разных редакций. Я уверен, что там будут представители телеканала NEWSONE», — заявил депутат в эфире NEWSONE.

По его словам, по итогам встречи будет принято совместное решение по данной ситуации.

«Президент выслушает всех, подробно узнает о проблемах и донесёт своё видение. Как я понимаю, по результатам этой встречи будет принято общее решение... в направлении сохранения свободы слова на Украине», — уточнил представитель «Слуги народа».

Ранее глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко призвал Зеленского жёстко отреагировать на ситуацию вокруг возможного закрытия NEWSONE.

5 сентября Национальный совет по телерадиовещанию Украины заявил о намерении через суд лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть его за «разжигание национальной, расовой или религиозной вражды».

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал данный шаг «убийством журналистики» на Украине.

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