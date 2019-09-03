Рябошапка рассказал о борьбе с коррупцией в Генпрокуратуре Украины

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Новый генеральный прокурор Украны Руслан Рябошапка заявил, что планирует реализовать до конца 2019 года ряд мер для борьбы с коррупцией в возглавляемом им ведомстве.

«Первый шаг — перезагрузка, обновление и очищение Генпрокуратуры как координирующей и центральной институции в сфере системы уголовной юстиции», — приводит его слова телеканал NewsOne.

По его словам, вторым шагом будет перезагрузка всей уголовной юстиции, включая изменения в работе органов досудебного расследования.

Он заявил, что также «правоохранительная система должна помогать законному бизнесу».

Ранее Рябошапка заявил, что намерен еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников.

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