Рябошапка рассказал о борьбе с коррупцией в Генпрокуратуре Украины
«Первый шаг — перезагрузка, обновление и очищение Генпрокуратуры как координирующей и центральной институции в сфере системы уголовной юстиции», — приводит его слова телеканал NewsOne.
По его словам, вторым шагом будет перезагрузка всей уголовной юстиции, включая изменения в работе органов досудебного расследования.
Он заявил, что также «правоохранительная система должна помогать законному бизнесу».
Ранее Рябошапка заявил, что намерен еженедельно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников.