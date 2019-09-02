В ЛНР сообщили о миномётном обстреле украинских силовиков
«Сегодня в 21:45... боевики 72-й отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины сегодня выпустили тринадцать 82-миллиметровых мин по району населённого пункта Золотое-5», — приводит РИА Новости слова Осадчего.
Он отметил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее глава администрации подконтрольной самопровозглашённой Донецкой народной республике Горловки Иван Приходько заявил, что украинские военные ежедневно «выжигают» в городе несколько домов.